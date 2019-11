Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, ca "probabil singura conferinta de presa" din mandatul de presedinte al lui Klaus Iohannis a fost "un moment de o aroganta monstruoasa si un dispret total pentru democratie si pentru romani". "m vazut, dragi romani, un presedinte de tara…

- Presedintele PSD va sustine o conferinta de presa miercuri, 13 noiembrie, de la ora 20.00, la sediul central al partidului din Sos. Kiseleff. Aceasta a modificat de doua ori intalnirea, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu jurnalistii la sediul PNL.

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, va sustine o declaratie de presa, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD. Conferința vine in contextul in care candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, susține incepand de la ora 18.00 o conferința de presa la sediul PNL.Dancila…

- Membrii Partidului Miscarea Populara nu pot sa o voteze pe Viorica Dancila in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, din cauza convingerilor divergente, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamtu. El a adaugat insa ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa poarte o dezbatere…

- Presa internaționala relateaza ca președintele Klaus Iohannis a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, consolidand astfel ancorarea proeuropeana a Romaniei. Agenția Reuters transmite ca președintele in exercițiu Klaus Iohannis a caștigat duminica primul tur al alegerilor prezidențiale și,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost usor, cred ca am fost cel mai jignit prim ministru, cred ca judetul Teleorman a fost cel mai criticat, multi ar fi vrut sa-l scoata de pe harta Romaniei, dar noi suntem oameni puternici si mergem inainte si stim ca atunci cand vrem ceva, atunci cand dorim un…