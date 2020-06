Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod galben de averse, valabila in zona de munte a judetului Cluj, pe durata urmatoarelor doua ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in zona avertizata se vor semnala averse ce vor cumula local…

- Clubul Liverpool a anuntat, sambata, ca o defilare pentru sarbatorirea titlului de campioana a Angliei va fi organizata atunci cand conditiile sanitare vor permite acest lucru."Vom organiza o defilare cand toata lumea va putea participa. Pana atunci, siguranta orasului si a locuitorilor nostri…

- Egiptul a convenit cu Etiopia si Sudanul reluarea negocierilor pentru reglementarea umplerii si exploatarii barajului etiopian controversat de pe Nilul Albastru, informeaza dpa.Anuntul a fost facut vineri seara dupa un summit african restrans prezidat prin videoconferinta de presedintele Africii…

- Au inceput inscrierile pentru Congresul NEPSIS al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale și Meridionale. Congresul se adreseaza tinerilor cu varste intre 18 și 39 de ani.Evenimentul va avea loc in perioada 25 -27 septembrie 2020, la Berna, Elveția, potrivit basilica.ro. Citește…

- Din anul 1998, romanii sarbatoresc in fiecare an, in data de 26 iunie, Ziua Drapelului.Cu acest prilej, in numeroase orașe din țara au loc ceremonii speciale, religios-militare, in cadrul carora sunt oficiate și slujbe de binecuvantare a drapelului național, care este apoi arborat in mod solemn,…

- Trupe americane vor fi "probabil" transferate din Germania in Polonia, a declarat miercuri presedintele american, Donald Trump, primindu-l la Casa Alba pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, relateaza AFP. Polonezii "ne-au intrebat daca vom trimite suplimentar soldati. Probabil vom pleca…

- Guvernul de la Varșovia va incepe sa elimine restricțiile incepand cu data de 19 aprilie pentru dezghețarea economiei și o revenire treptata la normalitate. Polonezii vor sa relaxeze masurile luate impotriva pandemiei de coronavirus, și spun ca vor incepe cu numarul de oameni care au voie in magazine…