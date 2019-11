Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1300 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne sunt angrenati, la data de 10 noiembrie a.c., in judetul Buzau, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, precum si pentru protectia celor 426 de sectii de votare, pe timpul desfasurarii alegerilor prezidentiale.

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat...

- Autoritatile locale au pus la lunct ultimele detalii pentru buna desfasurare a alegerilor prezidentiale. 51 de sectii de votare vor fi deschise, in municipiul Calarasi, duminica, 10 noiembrie, pentru turul I al alegerilor prezidentiale.

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca organizarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale in strainatate reprezinta prioritatea Ministerului Afacerilor Externe in perioada urmatoare potrivit Agerpres "Complexitatea acestui proces este in acest an mult crescuta,…

- In Republica Moldova vor fi deschise 37 de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din Romania la 10 noiembrie, un numar record, a anuntat ieri ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, informeaza Radio Chisinau, potrivit Agerpres. La ultimul scrutin au fost deschise 36 de sectii in Republica…

- La ultimul scrutin au fost deschise 36 de sectii in Republica Moldova, iar a 37-a va fi deschisa la Straseni, urmare a solicitarii unui numar mai mare de 100 de cetateni, a precizat diplomatul roman. Dintre acestea, 12 vor fi deschise in orasul Chisinau, iar una la Durlesti, oras care face parte din…

- Scoli, centre culturale, hoteluri, restaurante sau spatii de divertisment pentru copii vor gazdui sectii de votare pentru romanii din diaspora la alegerile prezidentiale din noiembrie, arata lista publicata de Autoritatea Electorala Permanenta și consultata de Agerpres.

- Autoritatea Electorala Permanenta a decis sa deschida 444 de secții de votare in diaspora, pentru alegerile prezidențiale din acest an. La alegerile europarlamentare din 26 mai au fost organizate 441 de secții și a fost un scandal uriaș pentru ca romanii n-au reușit sa voteze. Citește și:…