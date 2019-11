Peste 600.000 de locuitori din județul Timiș sunt așteptați, astazi, la urne pentru a-l desemna pe viitorul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel național sunt organizate 18.748 de secții de votare. Dintre acestea, 599 sunt deschise in județul Timiș. In total, pe listele permanente […] Articolul Alegeri prezidențiale: 599 de secții de votare, deschise in Timiș UPDATE 5 Prezența la vot la ora 19. Timișul, peste media naționala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .