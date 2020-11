Stiri pe aceeasi tema

- Doar cinci procente ii despart pe principalii contracandidați la alegerile ce vor avea loc duminica, 1 noiembrie, in Republica Moldova. Conform ultimului sondaj, niciunul nu are șanse sa caștige primul tur, așa ca disputa se va tranșa abia peste alte doua saptamani. Conform unui sondaj realizat de compania…

- CHIȘINAU, 23 oct. - Sputnik. Actualul președintele Igor Dodon și fostul premier Maia Sandu raman in continuare favoriții cursei pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Ambii politicieni ii depașesc cu mult in preferințele cetațenilor chestionați pe ceilalți reprezentanții ai forțelor…

- Cel mai probabil, și la alegerile prezidențiale din 2020, la fel ca și la cele din 2016, vom avea un al doilea tur de scrutin. De aceasta parere sunt majoritatea analiștilor politici. © Sputnik / Miroslav RotariAlegeri prezidențiale 2020 in Moldova: Cum votam Potrivit legii, daca in primul…

- Pentru validarea primului tur de scrutin este necesara participarea a cel puțin 1/3 din numarul cetațenilor inscriși in listele electorale. In ceea ce privește rezultatele, analiștii sunt siguri, iar sondajele de opinie confirma acest lucru, ca invingatori in turul intai vor fi liderul Partidului…

- Igor Dodon ar acumula 23% la alegerile prezidențiale, iar Maia Sandu, aproape 20 la suta, potrivit Barometrului Opiniei Publice. Ei ar fi urmați de Renato Usatîi – 11%, Violeta Ivanov – 5%, Octavian Țîcu – 1,6%, Andrei Nastase – 1,3%, Dorin Chirtoaca…

- CHIȘINAU, 20 oct - Sputnik. Potrivit studiului realizat de Intellect Group, in turul doi al alegerilor prezidențiale vor ajunge actualul șef al statului Igor Dodon și președintele PAS Maia Sandu, așa cum au aratat și alte sondaje de opinie. © SputnikPortretele candidaților la prezidențiale 2020…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio Chisinau.…

- CHIȘINAU, 17 sept - Sputnik. Peste 60 de mii de cetațeni cu drept de vot, care se afla in strainatate sau in stanga Nistrului, s-au inregistrat prealabil pentru a putea participa la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Doar 2819 solicitari din total au fost facute in scris, pe suport de hartie,…