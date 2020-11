Giovanni Peditto, noul membru in Consiliul de Administratie al Vard Tulcea

Adunarea generala a actionarilor a decis numirea cetateanului italian Giovanni Peditto ca membru nou in Consiliul de Administratie. Firma are sediul social in Tulcea, pe strada Ing. Dumitru Ivanov, la numarul 22.Societatea Vard Tulcea are un nou membru… [citeste mai departe]