- Diaspora se pregateste sa voteze la prezidentiale. Premierul Ludovic Orban a cerut aseara detalii despre modul in care romanii din strainatate au fost informati cu privire la posibilitatea de a vota timp de 3 zile, incepand de vineri.

- Premierul demis Viorica Dancila considera ca, in urma schimbarilor privind votul in strainatate, nu ar mai trebui sa apara cozi la sectiile din Diaspora, la alegerile prezidentiale, afirmand ca nu ar fi explicabil daca totusi se va intampla."Pentru votul in Diaspora, stiti foarte bine ca s-a…

- Președintele AEP Constantin Buica a spus ca e dezamagit de numarul mic al romanilor din strainatate care s-au inregistrat pentru vot la alegerile prezidențiale. Cei mai mulți au optat pentru votul prin corespondența, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secții.„Autoritatea Electorala…

- Romanii din diaspora au au termen, pana in data de 15 septembrie, sa se inscrie pentru a vota, la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, fie la sectiile de vot sau prin corespondenta. Potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanent, 41.003 de romani au optat pentru votul prin corespondenta,…

- Românii din strainatate mai au doar câteva zile pâna se mai pot înscrie pentru votul la alegerile prezidențiale. Premierul Viorica Dancila a anunțat ca înscrierea se prelungește pâna la 15 septembrie.

- Romanii din strainatate nu se mai pot inscrie la votul electronic pentru alegerile prezidentiale decat astazi. Astfel, pentru votul prin corespondenta erau la pranz, 31.716 de cereri, iar pentru votul in sectii sunt 29.937, potrivit site-ului www.votstrainatate.ro.

