- La alegerile prezidențiale 2019, ce vor avea loc pentru diaspora incepand de vineri, 8 noiembrie, pana duminica, 10 noiembrie, in primul tur, timpii de așteptare vor fi mult mai mici, in comparație cu situațiile inregistrate la alte alegeri, dupa cum a declarat Ionel-Sorin Balan, prim-adjunctul STS.

- Prezidentiale 2019. Prim-adjunctul directorului STS, Ionel-Sorin Balan, a declarat luni ca alegatorii din strainatate vor avea un timp mult mai mic de asteptare la sectiile de votare la alegerile prezidentiale...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani din strainatate care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 și pune la dispoziția acestora clipuri video menite sa ilustreze tehnica votarii la scrutinul prezidențial.…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) recomanda televiziunilor difuzarea spoturilor TV ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ce informeaza diaspora privind votul la alegerile prezidentiale. In total, noua membri CNA au votat pentru aceasta recomandare, iar unul "impotriva". Elena Botez,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a adresat o scrisoare liderilor partidelor politice din Romania in care arata ca in diaspora "resursa umana disponibila pe plan local este una limitata" pentru alegerile prezidentiale si face apel la aceste formatiuni pentru a contribui la organizarea in conditii…

- Deja prelungita o data, perioada pentru inscriere la vot la alegerile prezidențiale pentru romanii din Diaspora s-a incheiat. 41.003 romani au optat pentru votul prin corespondența, in timp ce 38.944 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul la secție. Romanii care doresc sa voteze in strainatate…

- Romanii din diaspora au au termen, pana in data de 15 septembrie, sa se inscrie pentru a vota, la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, fie la sectiile de vot sau prin corespondenta. Potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanent, 41.003 de romani au optat pentru votul prin corespondenta,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis, joi, ca numarul alegatorilor din Diaspora care s-au inregistrat pentru votul prin corespondența la prezidențiale a depașit numarul celor care au optat pentru a vota la secție. Peste 11.100 de persoane au ales sa voteze prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…