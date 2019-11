Alegeri prezidentiale 2019 Turul II. Au fost 14 mai sunt doi. Romania isi alege presedintele. Cati constanteni sunt asteptati la urne Astazi are loc turul II al alegerilor pentru functia de presedinte al Romaniei.Votarea incepe la ora 07:00, si se incheie la ora 21:00, dar votul se poate prelungi pana la 23:59.Alegatorii care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot, pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala 23.59.In judetul Constanta vor fi 556 de sectii de votare din care 210 in municipiul Constanta.Ro ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Dupa primul tur al alegerilor prezidentiale 2019, care a avut loc in perioada 8-10 noiembrie in diaspora și pe 10 noiembrie la secțiile din țara, Klaus Iohannis a obtinut 37,82% din voturi, iar Viorica Dancila - 22,26%, potrivit rezultatelor oficiale ale BEC.…

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se înfrunta Klaus Iohannis și Viorica Dancila, a început oficial de azi, 15 noiembrie, de la miezul nopții și se va încheia sâmbata, 23 noiembrie, ora 7:00. Cei doi contracandidați…

- "Toti liderii care au fost devorati de partid la un moment dat, intr-o forma sau alta, au primit respectul colegilor si regretul pentru acele momente. Nu cred ca suntem acum in acea situatie in care dupa alegerile prezidentiale sa se ceara capul cuiva. Cred ca toata forta noastra, toata energia noastra…

- "Am facut campanie pentru președintele Romaniei, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% in primul tur și sunt convins, dupa cum arata datele, ca am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE.…

- Astazi au loc alegeri pentru functia de presedinte al Romaniei.In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie 2019.Votarea incepe…

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la Constanta, ca in turul doi al alegerilor prezidentiale vor intra el si candidatul PMP, Theodor Paleologu, fiind astfel vorba de un tur de scrutin "minunat", cum tara noastra nu a mai avut."Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, dupa ce alegatorii au "incercat cu romani", dar nu au fost multumiti, apoi l-au votat pe Klaus Iohannis si "exista o oarecare nemultumire", electoratul ar trebui sa incerce si cu un candidat maghiar, spunand ca "va fi mult mai bine decat cu oricare dintre…