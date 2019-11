Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Votul in diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019, turul doi, va dura, ca și in primul tur, trei zile. Astfel, pentru primul tur al alegerilor, romanii din diaspora au putut vota in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. In cel de-al doilea tur, romanii sunt așteptați la vot in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- ​A inceput votul in diaspora pentru turul doi al alegerilor prezidentiale. In urma cu doua saptamani, peste 675.000 de romani din afara granitelor au mers la urne. Dupa prima runda, castigator peste hotare a iesit candidatul PNL Klaus Iohannis. Votul in strainatate dureaza trei zile.

- Romanii din diaspora pot vota incepand de vineri, de la ora locala 12.00, pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. In primul tur, s-a inregistrat o prezența record la urne a romanilor din strainatate. UPDATE ora: 10.00 Pana la orele 10:00, aproximativ 370 de romani aflați in stranatate au votat…

- Romanii din strainatate au inceput sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul in diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei va dura, ca și in primul tur, trei zile. Pentru exprimarea drepului de vot alegatorii din strainatate sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…

- Organizația Județeana PSD Brașov le mulțumește celor peste 40.000 de brașoveni pentru exprimarea opțiunilor de vot la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Potrivit conducerii organizației județene, rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidențiale arata o consolidare a sprijinului…

- Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerea președintelui Romaniei se va face pentru urmatorii cinci ani, atat cat dureaza mandatul, potrivit Constituției Romaniei. Afla prezența la vot in timp real.