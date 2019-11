Alegeri prezidențiale 2019, turul I. Vot pentru normalitate, la Periș Primarul comunei Periș, Anghel Albu, ne-a declarat ca a votat pentru normalitate: ”Am votat pentru noi și pentru copiii noștri și sa speram ca va fi bine pentru Romania”. In comuna Periș au fost amenajate 5 secții de votare, pentru fiecare sat in parte, cate o secție de votare, pentru aproximativ 6.500 de votanți. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 476, ediția print ”Lumea este entuziasmata, fața de de alegerile trecute, inclusiv fața de alegerile europarlamentare. Prezența la vot este mult mai mare. Este un semn ca oamenii s-au mobilizat și au ințeles ca este important sa voteze”, ne-a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

