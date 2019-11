Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- Senatorul ALDE de Buzau Dorin Badulescu face apel la toate partidele de dreapta si sustinatorii acestor formatiuni sa se uneasca si sa-l sprijine in turul al doilea pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. In judetul Buzau, candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu, s-a clasat pe locul…

- Poate fi rasturnat un avantaj de 14 puncte in turul doi al alegerilor prezidențiale? Conform datelor bazate pe numaratoarea in 99% din secții, in primul tur al acestor alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis a luat 37,42% din voturi, iar Viorica Dancila a luat 22,79%. Are motive Dancila sa spere la o…

- Scorul dezastruos obținut de Dan Barna în alegerile prezidențiale nu a fost anticipat nici macar de cei mai sceptici dintre liderii și membrii USR. Una dintre marile întrebari care se pun acum în USR este în ce masura rezultatele candidatului Barna ar putea influența negativ…

- SONDAJ. Romanii vor avea de ales intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila in turul doi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Iohannis a luat un scor mare, de aproape 38%, dar Viorica Dancila l-a...

- Organizația Județeana PSD Brașov le mulțumește celor peste 40.000 de brașoveni pentru exprimarea opțiunilor de vot la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Potrivit conducerii organizației județene, rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidențiale arata o consolidare a sprijinului…

- EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Apar noi date ale exit-poll-ului CURS-AVANGARDE realizat pentru Antena 3. Potrivit acestora, ierarhia se menține: Klaus Iohannis - 39%, Viorica Dancila - 22.1%. Dan Barna...

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...