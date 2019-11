Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 noiembrie, are loc turul doi al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis și Viorica Dancila „se lupta” pentru fotoliul de la Cotroceni. Romanii sunt așteptați la vot pentru a-și alege președintele.

- Romania a trecut, in trei decenii de democratie, prin sapte randuri de alegeri prezidentiale si a avut patru presedinti. Ion Iliescu a ramas singurul exponent al stangii care a ajuns la Cotroceni. Iar in ultimii 19 ani, PSD a pierdut toate finalele prezidentiale in fata candidatilor de dreapta. Alegeri…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Vineri, 22 noiembrie, s-a dat startul votului in diaspora. Romanii plecați in strainatate au la dispoziție trei zile pentru a alege intre Klaus Iohannis, președintele in exercițiu și Viorica Dancila. In Romania, secțiile de vot se deschid duminica, 24 noiembrie.

- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai...

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...