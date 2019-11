Stiri pe aceeasi tema

- Peste 180 de sesizari de sesizari de contraventii sau infractiuni electorale, peste 50% neconfirmate, potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Interne. Peste 30 de persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor.

- Un numar de 17 sesizari de posibile probleme in legatura cu procesul electoral au fost inregistrate pana in acest moment, insa din verificari a rezultat ca cinci dintre acestea nu se confirma, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, informeaza romania24.ro. “Au fost aplicate…

- In primele 12 ore de la deschiderea sectiilor de vot, nu au fost inregistrate evenimente care sa afecteze grav procesul de votare sau climatul de siguranta publica. La nivelul Centrului National de Conducere Integrata al MAI au fost inregistrate 146 de sesizari cu privire la savarsirea unor posibile…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, in total, in cursul zilei de duminica , au fost la datorie peste 37.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si angajati de la alte structuri operative ale MAI.”Conform centralizarii…

- Pana la acest moment, au fost inregistrate peste 140 de sesizari cu privire la posibile infracțiuni electorale, peste 70 dintre acestea nefiind confirmate in urma verificarilor. Potrivit reprezentanților MAI, au fost constatate 23 de contravenții, fiind aplicate amenzi de peste 12.000 lei, anunța…

- Ministerul de Interne a transmis, duminica, ca deja s-a intocmit un dosar penal si s-au acordat amenzi in urma unor incidente in primul tur la alegerile prezidentiale.Au fost inregistrate 66 de sesizari, cele mai numeroase in Dolj (11), Giurgiu, Mehedinti, Bucuresti. Jumatate nu s-au confirmatCele…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, la finalul ședinței cu factorii de decizie de la Ministerul de Interne, ca procesul de transmitere a materialelor electorale catre secțiile de votare este în curs de finalizare și a facut apel la manageri de spitale sa transmita din

