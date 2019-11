Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Campania pentru alegerile prezidentiale e aproape gata, urmeaza decizia de la urne. Sunt 14 politicieni care aspira la funcția suprema in stat. Printre candidati se numara...

- Vineri s-a dat startul celor trei zile de vot la secțiile din strainatate, iar duminica dimineața se deschid secțiile de vot și in Romania. Romanii au de ales intre 14 candidați pentru funcția de președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani, dupa o campanie electorala de o luna de zile. Campania…

- Campania pentru alegerile prezidentiale e in plin toi, deși mai nimeni nu observa. 14 candidati asipira la functia de sef al statului Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus...

- Campania electorala pentru alegerile prezidențiale a intrat pe ultima suta de metri. Cu o saptamâna înaintea primului tur de scrutin, cu cine intenționați sa votați în aceasta faza a alegerilor?Participa la sondajul HotNews.ro(Nota: Sunt listați, în ordine alfabetica,…

- „Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Președintele a anunțat ca va nominaliza un premier la inceputul saptamanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. România are nevoie în urmatoarea perioada un guvern de tranzitie, care sa îsi intre cât mai repede în rol, a declarat presedintele…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred ca in...

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…