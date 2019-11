Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul lui Klaus Iohannis de a participa la dezbaterile electorale cu contracandidatul sau din turul doi, Viorica Dancila, a redeschis discuția privind aroganța și suficiența președintelui. Presa i-a amintit in aceste zile lui Klaus Iohannis ca, in 2014, il acuza pe Ponta tocmai pentru faptul ca…

- "Au trecut trei zile de la alegerile prezidentiale din primul tur. In aceste trei zile, nimeni dintre cei care intra in turul doi nu au cerut sprijinul nostru, nu au cerut sprijinul comunitatii maghiare pentru turul doi. In aceste conditii, daca nu au cerut sprijinul nostru nu putem sustine acesti…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nici Klaus Iohannis, nici Viorica Dancila, candidații care au intrat in cursa finala pentru scaunul de la Cotroceni nu au cerut sprijinul formațiunii UDMR, iar...

- Alegeri prezidențiale Turul II. Președintele PSD Viorica Dancila, candidata social-democraților pentru alegerile prezidențiale, a reacționat rapid la mesajului de pe Facebook al lui Klaus Iohannis de marți.

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Cozmin Gușa a explicat pentru Libertatea de ce a ales sa intre in PSD chiar in aceasta perioada, in plina campanie electorala pentru prezidențiale, dar și in momentul in care Realitatea TV, postul pe care il patroneaza, a ramas fara licența. Gușa spera ca intoarcerea sa in PSD sa o ajute pe Viorica…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…