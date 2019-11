Alegeri prezidenţiale 2019. Românii din străinătate, a doua zi de vot LIVE UPDATE UPDATE 11.00 96.000 de romani au votat la secțiile din diaspora pana sambata, la ora 11.00 (ora Romaniei). In total, s-au inregistrat 121.000 de voturi, cu tot cu cele prin corespondenta. -------- 90.000 de romani au votat in diaspora pana sambata dimineața, la ora 10.00. In total, s-au inregistrat 115.000 de voturi, cu tot cu cele prin corespondenta. Cetatenii romanii din strainatate au putut vota vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar duminica urnele vor fi deschise intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din afara tarii pot vota sambata, la alegerile prezidentiale, intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00, la acest scrutin ei avand pentru prima data la dispozitie trei zile pentru a se prezenta la urne. Cetatenii romanii din strainatate au putut vota vineri intre ora locala 12,00 si ora locala…

- A doua zi de votare la alegerile prezidentiale a inceput in strainatate, iar pana sambata dimineata numarul persoanelor care si-au exprimat optiunea electorala a trecut de 80.000, conform datelor BEC, citate de NEWS.ro.Pana sambata dupa ora 8.00 (ora Romaniei), peste 80.000 de persoane au…

- Romanii din diaspora au trei zile la dispozitie sa mearga la sectiile special infiintate de votare in toata lumea. 838 de sectii sunt puse la dispozitie, iar de anul acesta romanii din alte tari au putut vota prin corespondenta.Conform portalului Biroului Electoral Central, la ora 12:30, 25.189 de votanti…

- Romanii din diaspora voteaza la alegerile prezidentiale 2019, in premiera, timp de trei zile, de vineri, 8 noiembrie, pana duminica, 10 noiembrie. In prima zi de vot, secțiile din strainatate se deschid la ora 12.00, iar in celelalte doua zile, votarea va incepe la ora 07.00. Primii romani din diaspora…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a inceput expedierea materialelor necesare votarii in strainatate la alegerile pentru presedintele Romaniei din anul 2019. In strainatate vor fi deschide 835 de sectii de votare, iar MAE trimite, pentru turul I al alegerilor prezidentiale, 4.483.907 de…

- Romanii sunt așteptați in secțiile de votare in 10 și 24 noiembrie, pentru a-l alege pe cel care va conduce Romania in urmatorii cinci ani. In cursa pentru mandatul de președinte au intrat 14 candidați. Ordinea in care cei 14 candidați apar pe buletinul de vot a fost stabilita de catre Biroul Electoral…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019: S-au inregistrat primele voturi. Cine sunt romanii care au votat deja Alegeri prezidențiale 2019: S-au inregistrat primele voturi. Cine sunt romanii care au votat deja Romanii din diaspora sunt primii care au votat deja pentru alegerea președintelui. Aceștia…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a prezentat, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria, calendarul organizarii alegerilor.* 2 septembrie - termen pentru depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei aliante electorale;* 11 septembrie…