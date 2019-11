Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // Echipa feminina de tenis de masa, Marius Copil și Horia Tecau au mers sa voteze in aceste zile. ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // liveTEXT, VIDEO și FOTO Aflam impreuna cine merge in turul secund! Cați romani au votat pana acum Sportivii romani sunt conectați la ce se intampla…

- Candidatul Alternativei pentru Demnitate Nationala (ADN) la Presedintia Romaniei, Catalin Ivan, a declarat, imediat dupa ce a votat, ca spera ca “este ultima oara cand altii ne pun guvernator“. El a spus ca a votat pentru o alternativa la actuala clasa politica.

- Ziarul Unirea ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana Badea a votat pentru o Romanie normala! ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana Badea a votat pentru o Romanie normala! Liderul PNL Aiud, doamna Oana Badea, primarul municipiului, a votat duminica ... ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Deputatul Florin Roman a votat „pentru o Romanie normala, in care violatorii și criminalii trebuie sa fie in inchisori, nu pe strazi” Deputatul de Alba, Florin Roman, a votat astazi, la ora 9:30, la secția amenajata in incinta Caminului pentru varstnici…

- "Am votat pentru o Romanie a drepturilor garantate, sigura si demna. Am votat impotriva tarierlor de pensii si salarii, impotriva austeritatii", a spus Dancila. Fostul premier a indemnat romanii sa iasa la vot. "Cred mult in poporul roman",a afirmat fostul premier. loading...

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat...

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Europarlamentarul Rareș Bogdan a votat la Roma, la secția amenajata la „Accademia di Romania”. Alaturi de el, au venit la vot secretarul general al PNL Robert Sighiartau...

- Romanii din diaspora au trei zile la dispozitie sa mearga la sectiile special infiintate de votare in toata lumea. 838 de sectii sunt puse la dispozitie, iar de anul acesta romanii din alte tari au putut vota prin corespondenta.Conform portalului Biroului Electoral Central, la ora 12:30, 25.189 de votanti…