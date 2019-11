Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor exprimate in 18.744 sectii din tara la alegerile de duminica il situeaza pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,66%. Potrivit datelor furnizate de AEP,...

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 53,83% din voturile in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna - 26,42%, dupa...

- In primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, 8.546.545 de persoane s-au prezentat la vot, potrivit datelor oferite de BEC. Cum arata harta preferințelor politice ale romanilor: in ce județe a caștigat Klaus Iohannis, in ce județe a caștigat Viorica Dancila?

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

