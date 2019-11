Alegeri prezidenţiale 2019. Rareş Bogdan cheamă comunitatea maghiară la vot "Baronii PSD sunt disperați. Au intrat in vrie. Forțeaza sa scoata oamenii la vot. E foarte important și scorul. Cu cat scorul e mai mare pentru candidatul dreptei, cu atat sunt mai mici șansele ca PSD sa revina. Este extrem, extrem de important! Ii rog pe frații maghiari sa se prezinte la vot. In randul comunitaților maghiare prezența este foarte mica. N-au fost 20 de ani cum a zis Brucan, ci 30 de ani. Nu votați doar ca președintele Klaus Iohannis sa-și continue mandatul. Nu vorbim de cine caștiga alegerile. Ci de unde plasam PSD-ul”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

