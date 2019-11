Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. ”Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta: la unele sectii de votare din strainatate, precum cele din Australia si Noua Zeelanda, cetatenii romani…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…

- Autoritatea Electorala mentioneaza ca in toate cele trei zile exista posibilitatea de prelungire a votarii pana cel mai tarziu la ora 23:59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21:00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare. Potrivit…

- CHIȘINAU, 3 nov – Sputnik. Duminica, 3 noiembrie 2019, in 384 de localitati din Republica Moldova are loc turul al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor. In cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale se va efectua in baza acelorași liste electorale utilizate la primul…

- Alegerile pentru Presedintele Romaniei se vor desfasoara in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie…

- Patru echipe si-au impartit titlurile supreme in rugby la cele opt editii de pana acum ale Cupei Mondiale, inaintea editiei a noua, care va fi gazduita de Japonia intre 20 septembrie si 9 noiembrie. Noua Zeelanda are cele mai multe trofee castigate, trei, urmata de Australia si Africa de Sud, cate doua,…

- Vei fi in strainatate in perioada alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019? Poți sa votezi cu unul dintre urmatoarele documente (valabil in ziua votarii): – cartea de identitate – cartea electronica de identitate – cartea de identitate provizorie – buletinul de identitate – pașaportul diplomatic…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca miercuri a inceput perioada electorala pentru alegerile prezidentiale din acest an si precizeaza ca, pentru prima data la un scrutin prezidential, campania electorala va fi finantata de la bugetul de stat. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaz,…