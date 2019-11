Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a reusit sa castige doar in cateva judete din sud, in timp ce presedintele in exercitiu, Klaus Iohannis, a fost pe primul loc in majoritatea judetelor din tara. Kelemen Hunor a castigat in Harghita si Covasna, in timp ce Dan Barna nu a reusit sa ajunga pe primul loc in niciun judet.

- Datele centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa centralizarea voturilor din toate secțiile de votare din țara și din diaspora, nu schimba ierarhia candidaților la alagerile prezidențiale 2019. Klaus Iohannis conduce detașat, cu aproape 38% din voturi, Viorica Dancila a strans 22,3%,…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a obtinut 34,56 % din voturile valabil exprimate, ea fiind urmata de candidatul PNL, Klaus Iohannis cu 29,69 %, Mircea Diaconu cu 13,42%, Dan Barna cu 9,78%, potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Buzau. La nivelul…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- Primele rezultate oficiale venite de la Biroul Electoral Central arata ca dupa numararea proceselor verbale din 16.171 de sectii presedintele Klaus Iohannis conduce detasat cu aproximativ 37%, in timp ce pe locul al doilea ar fi Viorica Dancila cu aproximativ 25%

- Primele rezultate oficiale venite de la Biroul Electoral Central arata ca dupa numararea proceselor verbale din 5008 de sectii presedintele Klaus Iohannis conduce detasat cu aproape 36%, in timp ce pe locul al doilea ar fi Viorica Dancila cu aproximativ 27%.

- Dupa prelucrarea proceselor-verbale din 5804 secții de votare din cele 18.268 din Romania, Klaus Iohannis are 36,54%, Viorica Dancila – 26,79%, Dan Barna – 9,6%, iar Mircea Diaconu – 8,27%.

- Primele date parțiale furnizate de Biroul Electoral Central, dupa numararea a 16% din voturi, arata ca pe primul loc se afla Klaus Iohannis cu 36,5%, urmat de Viorica Dancila- 26,7% și Dan Barna- 9,6%.Clasamentul, dupa numararea a 1.459.574 din voturi, adica 16%, arata: Klaus Iohannis…