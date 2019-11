Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca procesul electoral se desfasoara in conditii foarte bune, fiind semnalate doar „incidente minore”. „Procesul electoral se deruleaza in conditii foarte bune. Avem semnalate doar incidente minore, nesemnificative, atat la votul exprimat in tara, cat mai ales in diaspora,…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Procesul electoral s-a incheiat in sectia deschisa in Auckland, Noua Zeelanda, 191 de romani votand presedintele Romaniei, timp de trei zile, potrivit Ministerului Afacerilor...

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, la sediul MAE, ca au aparut "mici situatii" in privinta inlocuirii delegatilor la sectiile de votare din strainatate. "Am fost la MAE ca sa facem o evaluare a modului in care decurge procesul de votare la sectiile de votare din strainatate. (...) Din fericire,…

- Premierul Ludovic Orban a efectuat o vizita sambata la sediul MAE pentru a se interesa de modul in care decurge procesul de votare in strainatate, el punctand ca modificarile la lege sunt modificari care dau rezultate.Detalii de culise de la exit-poll-ul CURS-Avangarde: STIRIPESURSE.RO prezinta…

- Candidații Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu și Kelemen Hunor au fost asteptati sa iși expuna ideile, viziunea și intențiile fața de Romania, sa interacționeze intre ei și sa transmita astfel un mesaj de civilitate și de civilizație democratica, pe parcursul…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc acuza Partidul Social Democrat (PSD) ca saboteaza intenționat alegerile prezidențiale de anul acesta, folosindu-se de Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor din mai pentru a intarzia pregatirea instituțiilor implicate in procesul electoral: “PSD prejudiciaza grav…