Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 37 de secții de votare in cadrul turului II al alegerilor prezidențiale din Romania. Astfel, romanii sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 si 24 noiembrie 2019.

- Alegeri prezidentiale 2019. Duminica, 10 noiembrie, s-au deschis toate sectiile de votare din Romania. Cetatenii isi pot exercita dreptul la vot pana la ora 21:00, alegand dintre 14 candidati. Sectiile de votare raman deschise pe parcursul acestei zile si in diaspora. Sambata seara, BEC a transmis informatii…

- 18.000 de tablete sunt in secțiile de votare din Romania, toți operatorii fiind instruiți sa le utilizeze, a explicat Laurențiu Ilinca, din cadrul STS. Daca o tableta se defecteaza, procesul electoral nu se oprește: datele alegatorului sunt notate pe hartie, iar dispozitivul e inlocuit in 45 minute.„In…

- In premiera, exista posibilitatea prelungirii exercitarii votului si dupa ora 21.00 Nicoleta Dumitrescu Dupa o campanie electorala atipica, in contextul in care cei care isi doresc sa obtina prima functie in stat nu au aparut in cadrul niciunei dezbateri de confruntare a ideilor si a platformelor…

- Paza celor 531 de sectii de votare din judetul Dolj va fi asigurata duminica de aproximativ 550 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, pompieri și lucratori de la alte structuri operative. In contextul alegerilor prezidențiale de duminica, 10 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne are ca…

- Sub sloganul deja consacrat, "Ambiția de a realiza ceva mareț", Asociația "Prahova in Acțiune" lanseaza o noua provocare pentru cei care vor sa se asigure de faptul ca rezultatul alegerilor prezidențiale din luna noiembrie va fi unul corect.

- AZI, ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra. Miercuri este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra pe www.votstrainatate.ro. Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ”2 septembrie…