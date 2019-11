Stiri pe aceeasi tema

- În primul tur al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis a obținut 37,82% (3.485.292 voturi), iar Viorica Dancila - 22,26% (2.051.275 voturi). 14.00. Prezența la turul doi al alegerilor prezidențiale 2019 se menține mai ridicata decât în turul I. Pâna la aceasta ora…

- Astazi, de la ora 7.00 s-a dat startul in tara al celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Romanii au ocazia sa aleaga intre actualul presedinte, Klaus Iohannis, si candidatul PSD, Viorica Dancila.

- Liberalii conteaza pe un scor zdrobitor pentru actualul președinte, adica un procent de 68-69%, conform sondajelor comandate de partid. De cealalta parte, liderii PSD spera ca Viorica Dancila sa ajunga la aproape 40%, considerat un procent solid, care sa confirme ca social-democrații ramand cel mai…

- Klaus Iohannis este pe primul loc dupa ce a obținut 43,82% din voturile timișeilor. Este urmat de Dan Barna cu 20,96 de procente și Viorica Dancila cu 13,94. Au votat un numar de 317.733 alegatori, din 624.774 aflați pe listele electorale permanente in Timiș, rezultand un numar de 314.187 de voturi…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor finale, dupa centralizarea tururor chestionarelor (peste 23.000), dupa inchiderea urnelor, rezultatele arata ca…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Vezi cum arata REZULTATELE. Rasturnare teribila de situatie Centrul de Sociologie Urbana și Regional – CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…