- Politistii din judetul Timis au deschis o ancheta, dupa ce o imagine dintr-o sectie de votare a aparut pe Facebook. Fotografia infatiseaza o lista cu alegatori cu tot cu codurile numerice personale si seriile cartilor de identitate ale unor alegatori.

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Klaus Iohannis a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, imediat dupa ce și-a exprimat votul la secția de votare de la liceul Jean Monet. Candidatul PNL la prezidențiale susține...

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a votat la alegerile prezidențiale. „Pentru prima oara dupa 30 de ani asistam la niște alegeri care au fost intr-un perfect anonimat,...

- Peste 780.000 de oameni au urmarit dezbaterea electorala realizata de Europa FM pe Facebook, alti peste 124.000 au urmarit pe Youtube, iar pe portalul privesc.eu, dezbaterea moderata de Moise Guran a fost urmarita de aproape 26.000 de oameni.

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- „Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- El a mentionat ca in prezent partidele nu-si mai pot schimba candidatul. "In acest moment niciunul dintre candidati nu se mai poate retrage din cursa electorala si ramane pe buletinul de vot, dar probabil exista optiunea de a spune ca o alta optiune sa fie sustinuta, dar ramane pe buletinul…

- Uniunea Salvați Romania a acuzat marți, 24 septembrie 2019, prin vocea deputatului lui Catalin Drula, șeful de campanie al lui Dan Barna, ca partidul și candidatul sau la alegerile prezidențiale sunt victimele unei campanii de ”Fake News” orchestrata și platita de PSD prin intermediul unor ”pagini…