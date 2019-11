Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor oficiale finale, dupa numararea și centralizarea voturilor din toate cele 599 de secții, Klaus Iohannis caștiga detașat in Timiș, cu un procent de 76,32 la suta din voturile alegatorilor – 258.346 de voturi valabil exprimate din totalul de 338.503 voturi valabil exprimate.…

- Klaus Iohannis a obtinut 64,8 %, din voturi la al doiulea tur al alegerilor prezidentiale, iar Viorica Dancila 35,2 %, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS – Avangarde. Iohannis a declarat imediat dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor, ca Romania normala a castigat astazi si ca este cea mai…

- „Am caștigat astazi, dragi romani. Romania a caștigat, Romania moderna, Romania europeana, Romania normala a caștigat astazi. Romanii au fost eroii zilei de astazi, au mers intr-un numar impresionant sa voteze și acesta este cel mai important caștig de azi, faptul ca au mers la vot. Și aici o mențiune…

- În primul tur al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis a obținut 37,82% (3.485.292 voturi), iar Viorica Dancila - 22,26% (2.051.275 voturi). 20.00 Pâna la aceasta ora, 8.923.162 de români au votat în țara la turul doi al alegerilor prezidențiale 2019. Prezența este…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis "traieste in alta lume", "undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal", mentionand ca acesta se teme de o dezbatere, o confruntare directa cu…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa justifice banii pe care ii datoreaza statului si de ce a avut "ghinionul sa aiba sase case", adaugand ca ar trebui sa dea "reteta" tuturor profesorilor din Romania. "La noi nu mai este problema…

- Date surpriza de la Google. Cine sunt cei mai cautați candidați la alegerile prezidențiale aflați in cele de mai jos.Alexandru Cumpanașu, Viorica Dancila, Teodor Paleologu și Klaus Iohannis conduc topul cautarilor dupa numele cadidaților la alegerile prezidențiale pe Google din ultima luna,…

- ”Ii lansez și de aici, de la Falticeni, provocarea lui Klaus Iohannis sa vina la o dezbatere unu la unu. Trebuie sa venim in fața romanilor nu cu promisiuni, pentru ca sunt satui de promisiuni. Sa spuna președintele Romaniei ce a facut in cei 5 ani de mandat și sa spuna premierul Romaniei ce a facut…