- Ziarul Unirea Rezultatele finale ale exit-poll-urilor la alegerile prezidențiale 2019: Iohannis MARELE CAȘTIGATOR al turului 1. Dancila intra in turul 2 daca nu vor fi SURPRIZE majore la votul din diaspora Potrivit datelor finale, dupa centralizarea tururor chestionarelor (peste 23.000), dupa inchiderea…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Vezi cum arata REZULTATELE. Rasturnare teribila de situatie Centrul de Sociologie Urbana și Regional – CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a…

- Ziarul Unirea REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019| Conform exit-poll-urilor, Klaus Iohannis MARELE CAȘTIGATOR al turului I. ”Meci de infarct” intre Viorica Dancila și Dan Barna. Diaspora decide cine intra in turul 2 Rezultatele parțiale ale exit-poll-ului de la alegerile prezidențiale de astazi, efectuat…

- EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Viorica Dancila continua sa aiba șanse mari la turul doi al alegerilor prezidențiale, arata datele estimarilor PSD la ora Potrivit datelor de pe teren, Klaus Iohannis...

- "Cum putem sa ne asteptam ca justitia va fi impartiala in privinta presedintelui, cand dl Iohannis are grija ca la preluarea mandatului de catre dl Predoiu sa vina personal la minister sa il supravegheze? De ce a mers dl Iohannis sa dea azi un semnal clar si ministrului de Interne, cand se stie ca…

- Elena Haratau, deputat PSD, luni dimineața: ”Romanii trebuie sa fie constienti ca, in cazul in care Guvernul Orban va fi instalat, iar Klaus Iohannis va castiga alegerile prezidentiale, vor fi din nou unitati sanitare care se vor inchide. Se va repeta astfel istoria din 2010, deoarece, in fapt si…

- Viorica Dancila, candidata PSD la alegerile prezidentiale, reactioneaza la sondajul IMAS publicat de Europa FM, potrivit caruia s-ar afla abia pe locul 3 in intentiile de vot, dupa Klaus Iohannis si Mircea Diaconu. Dancila se declara increzatoare ca va intra in turul 2."Cred ca voi intra in…

- "Am vazut spectacolul oferit de candidatul la presedintie Klaus Iohannis, care nu si-a inteles rolul constitutional nici dupa 5 ani de mandat. De doi ani si jumatate se foloseste de functia sa pentru a bloca si critica fara fundament acest Guvern. Si-a inlocuit datoria constitutionala de mediator…