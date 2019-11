ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Iohannis, despre renunţarea la imunitate şi austeritate ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Acest lucru se poate face odata cu schimbarea Constitutiei si, sigur, cand ajungem la schimbarea Constitutiei, voi relua aceasta tema", a raspuns Iohannis la o intrebare pusa de jurnalisti despre faptul ca in campania din 2014 a spus ca primul lucru pe care il va face ca presedinte e sa renunte la imunitate.



Klaus Iohannis a mai spus ca impreuna cu Guvernul PNL isi propune cresterea salariilor si pensiilor. "Noi, si eu si actualul Guvern, ne dorim pentru romani sa ajungem in situatia, si vom ajunge, sa crestem salariile si pensiile, nu asa cum mincinos… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

