- Klaus Iohannis a castigat alegerile in judetul Iasi cu 36,22 la suta, la o diferenta de peste 15 procente fata de Viorica Dancila, ocupanta locului doi, potrivit numaratorii paralele efectuate de filiala ieseana a PNL.

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, dupa centralizarea rezultatelor din aproape 50% din sectiile de votare, Klaus Iohannis a obtinut 35,95% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 25,64%, Dan Barna – 10,64% si Mircea Diaconu – 8,5%.

- Bucurie mare la sediul PSD Timiș! Viorica Dancila este in turul doi, alaturi de actualul președinte Klaus Iohannis. Conform exit-poll-urilor, pe primele doua locuri s-au clasat Klaus Iohannis, cu 39 % si Viorica Dancila, cu aproape 22,5 %. Locul trei este ocupa de Dan Barna, cu 16,1%. Mircea Diaconu…

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- O prima dezbatere intre candidații la președinția Romaniei va avea loc joi seara, de la ora 20.30. Europa FM a lansat, miercuri, o invitație pentru a participa la dezbaterea electorala catre cei șase candidați ce au susținerea partidelor parlamentare. Astfel, candidații Klaus Iohannis, Viorica Dancila,…