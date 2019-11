Alegeri prezidentiale 2019: ghidul alegatorului pentru turul 2

Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 300.000 de locuitori din județul Alba sunt așteptați din nou la vot, astazi, pentru a alege președintele Romaniei. In turul al doilea al alegerilor au ramas candidații Klaus Iohannis (PNL) și Viorica Dancila (PSD). In județ sunt organizate 439 de secții de votare. Potrivit legii, al doilea…

- La 30 de ani de la democratie, romanii sunt chemati sa isi aleaga al cincilea presedinte al Republicii. Candidatii sunt Viorica Dancila, presedintele Partidului Social Democrat si Klaus Iohannis, candidatul sustinut de Partidul National Liberal. Doi...

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nici Klaus Iohannis, nici Viorica Dancila, candidații care au intrat in cursa finala pentru scaunul de la Cotroceni nu au cerut sprijinul formațiunii UDMR, iar...

- Partidul Social Democrat preia stilul de comunicare al celor de la USR. Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a postat un mesaj de campanie in prima zi dupa primul tur al alegerilor prezidențiale.Citește și: VIDEO Viorica Dancila, despre turul 2 al alegerilor prezidențiale: Klaus Iohannis…

- Radu Miruța susține ca cine o voteaza pe Viorica Dancila il ajuta pe Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Președintele Uniunii Salvați Romania Gorj nu crede ca Viorica Dancila are vreo șansa sa-l invinga pe actualul șef al statului, Klaus Iohannis,…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…