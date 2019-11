Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a votat duminica in cadrul alegerilor prezidențiale. Ea a spus la ieșirea de la urne ca nu se așteapta ca lucrurile sa se schimbe radical intr-un viitor apropiat.„Sunt probabil singurul om care s-a intors in Romania sau unul dintre puținii romani care s-a intors…

- Alegerile prezidențiale 2019 au loc astazi, la nivel național. Al doilea tur de scrutin este programat pentru 24 noiembrie. Votul a început la ora 7 și va dura pâna la ora 21, cu posibilitatea de prelungire pâna la ora 24.

- Persoanele care s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta si ale caror cereri au fost aprobate pot verifica pe site-ul votstrainatate.ro statusul primirii plicului de catre una dintre sectiile din Romania din cadrul Biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate sau de catre…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, luni, ca ALDE lucreaza la un set de condiții legate de votul pentru un viitor guvern, respectiv susținerea candidatului PNL pentru funcția de prim- ministru. El a adaugat ca nu prefera un guvern tehnocrat, ci o formula politica, anunța MEDIAFAX.Citește și:…

- Elena Udrea a declarat luni ca fosta sefa a DIICOT Alina Bica "nu mai calca in Romania" si a anuntat ca se va prezenta la toate procesele pe care le are in instante, deoarece "lucrurile se schimba in bine in justitie" si are sansa sa se apere "corect". "Cu Alina Bica am mai vorbit. Din cate stiu eu,…

- Samsung a lansat cele mai noi dispozitive Note, in doua versiuni – Note 10 si Note 10 Plus, acesta din urma fiind varful de lance al producatorului asiatic. Note 10 Plus este un telefon mare, impresia fiind accentuata de ecranul (superb, asa cum...

- Elena Udrea, fost ministru, lider de partid si candidat la prezidentiale, spune ca o sa fie o surpriza traseul ei profesional.Intrebata de realitatea.net daca se gandeste sa revina in politica, Elena Udrea a afirmat: "Astazi, chiar nu ma gandesc la povestea aceasta cu politica. Remarcam, asa,…

- La cei 68 de ani ai sai, o vaduva avea din nou un pretendent, pe Bula.Odata, acesta o mângâia pe genunchi, apoi spuse:– Acum, o sa zici, probabil, ca pot sa te privesc, dar sa nu te ating.– Oh, Bula, raspunse aceasta, la vârsta mea poti sa ma atingi, dar sa…