Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, duminica seara, ca daca nu ar fi intrat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, "era un lucru de onoare" sa isi depuna mandatul. "Acum sunt in turul doi si cred ca la noi nu se pune problema acum de cine pastreaza puterea", a spus ea.

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. „Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. „Vom contesta acest lucru. Nu este…

- ”Comunicat de presa: A fost o decizie de onoare pentru un mandat onorific! In perioada 25 iulie - 04 noiembrie 2019, am funcționat in calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Vreau sa precizez și sa subliniez faptul ca aceasta…

- "Am luat partidul de la 22%, a scazut apoi la 17 % - dupa ce se pierd alegerile este normal acest lucru. In momentul in care voi duce acest partid la un nivel care sa reflecte puterea acestui partid, sunt convinsa ca nu vor fi voci care sa vrea sa schimbe un presedinte pentru a inlocui o persoana…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD nu mai este coordonatorul campaniei la prezidentiale. Decizia a fost luata vineri seara, in urma intalnirii informale a conducerii partidului. Viorica Dancila a spus ca nu este o sanctiune, ci dorinta mai multor persoane de a se implica in aceasta campanie. Mihai…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…

- Viorica Dancila a venit cu un atac acid la adresa lui Victor Ponta. Premierul susține ca Victor Ponta a abandonat lupta și și-a dat demisia pe contul personal de Facebook atunci cand a dat de greu. ”Nu ne...