Stiri pe aceeasi tema

- „Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine și in Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezența istorica de astazi. Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram in turul 2. Am sperat…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, anunta ca, potrivit rezultatelor numaratorii paralele, nu a reusit sa obtina suficiente voturi pentru a intra in turul al doilea al competitiei electorale. "Va multumesc tuturor celor care ati avut incredere in mine si in Alianta…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, și-a recunoscut duminica seara infrangerea. Intr-un mesaj postat pe Facebook dupa ce au inceput sa fie livrate rezultate provizorii de catre Autoritatea Electorala Permanenta, dar și dupa numaratoarea paralela

- Candidatul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, si-a recunoscut infrangerea intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce nu a reusit sa intre in turul doi al alegerilor prezidentiale, si a transmis ca alianta merge mai departe.

- "Sondajele USR sunt servite pe post de antidepresive pentru domnul Barna care e complet prabușit. La el trebuie divizat cu doi 19%. El e in cadere libera și atunci i se servesc antidepresive”, a declarat Theodor Paleologu. Candidatul PMP a mai precizat ca este inadmisibil ca in primul tur…

- Candidații cu cele mai mari șanse sa intre în turul 2 la alegerile prezidențiale sunt Klaus Iohannis, actualul președinte al României, Viorica Dancila, actualul prim-ministru al României, Dan Barna, președintele USR și Theodor Paleologu, asul din mâneca Partidului Mișcarea…

- Ema Prisca, o romanca din Spania relateaza intalnirea lui Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS, cu romanii din Barcelona. Romanca relateaza momente jenante petrecute in compania lui Barna, intr-o atmosfera de masa campeneasca, cu prezidentiabilul USR-PLUS mancand in loc sa raspunda intrebarilor celor…

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a plecat luni in Statele Unite ale Americii. Barna efectueaza o „vizita de lucru” in perioada 23-27 septembrie. Candidatul USR la prezidențiale va avea „intalniri bilaterale” cu reprezentanti ai Congresului american „pe teme de interes strategic”.…