- BEC a anunat primele rezultate partiale dupa numararea a 1.459.574 de voturi, respectiv 16%: Klaus Iohannis cu 36,5% Viorica Dancila- 26,7% Dan Barna- 9,6% Mircea Diaconu-8,2% Theodor Paloeologu- 4,7% loading...

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor finale, dupa centralizarea tururor chestionarelor (peste 23.000), dupa inchiderea urnelor, rezultatele arata ca…

- Ziarul Unirea REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019| Conform exit-poll-urilor, Klaus Iohannis MARELE CAȘTIGATOR al turului I. ”Meci de infarct” intre Viorica Dancila și Dan Barna. Diaspora decide cine intra in turul 2 Rezultatele parțiale ale exit-poll-ului de la alegerile prezidențiale de astazi, efectuat…

- Intr-o filmare realizata pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Rareș Bogdan a ținut sa precizeze ca PNL nu strange voturi pentru Viorica Dancila: „Aș vrea sa demontam o manipulare care a aparut in spațiul public. Chiar daca susținem candidați diferiți nici gand PNL, de toate voturile de care…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Conform exit-poll-urilor neoficiale realizate de partide, la ora 14.30, la nivel national Klaus Iohannis ar conduce, cu 39% din voturi, urmat de Viorica Dancila, cu aproape 25%, Dan Barna - aproape 15% - si Mircea Diaconu. In Capitala, Iohannis ar avea…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion Cristoiu. Intrebat, vineri, la Antena 3, de Catalina Porumbel ce se va intampla cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, Ion Cristoiu a facut urmatoarele precizari: „Nu va intra in turul doi.…