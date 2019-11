Alegeri prezidenţiale 2019. Cristian Tudor Popescu, comentariu usturător la adresa preşedintelui: Istoria îl va analiza fără milă "E de mare bun simț ce spun oamenii, sunt de bun simț cerințele lor – președintele sa fie corect, cinstit, puternic, competent. Dar eu aș spune altceva. Aș vrea ca președintele Romaniei sa nu se considere nemuritor, pentru ca mai toți președinții acestei țari, incepand cu Nicolae Ceaușescu, au acționat ca și cum ar fi fost nemuritori. Aș vrea ca președintele sa gandeasca ca perioada sa de atotputernicie, cum crede el atunci cand toți roiesc in jurul lui, sa-i faca pe plac, aceasta prezența se va termina și ca intr-o zi va muri și ii vor muri și laudatorii și atunci istoria il va analiza fara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

