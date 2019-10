Alegeri prezidențiale 2019. Contracandidat surpriză pentru Iohannis în turul 2 Klaus Iohannis ar putea avea un contracandidat surpriza in turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an. Este o veste care vine la mai puțin de doua saptamani inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Mai mult, o confirma și datele unui sondaj efectuat de curand, informația fiind una surprinzatoare și care ar putea face […] The post Alegeri prezidențiale 2019. Contracandidat surpriza pentru Iohannis in turul 2 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

- Klaus Iohannis conduce detasat in preferintele elctoratului, arata ultimul sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Locul doi e ocupat in mod surprinzator de Mircea Diaconu (16,7%), in timp ce urmatorul clasat e la aproape doua procente in spate.

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Surpriza de proporții cu mai puțin de doua saptamani inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 decembrie. Și asta pentru ca pentru ca Klaus Iohannis ar putea avea...

- Radu Miruța susține ca cine o voteaza pe Viorica Dancila il ajuta pe Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Președintele Uniunii Salvați Romania Gorj nu crede ca Viorica Dancila are vreo șansa sa-l invinga pe actualul șef al statului, Klaus Iohannis,…

- Ion Cristoiu a spus cine va intra, in opinia sa, in turul doi al alegerilor prezidentiale din toamna. Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion...

- "Surpriza, pentru mine, este legata de modul in care il trateaza doamna Dancila pe presedintele Iohannis. In loc sa il ia in colimator, aceasta se poarta cu dansul cu manusi. Vorbesc aici de discursul politic. PSD, prin liderii lui, nu il ataca pe Iohannis. Asta desi Iohannis ataca PSD, foloseste…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, ii va da votul candidatului PNL, adica președintelui Klaus Iohannis, in cazul in care el nu va ajunge in turul al doilea, scrie HotNews.

- Bazat pe un sondaj, jurnalistul Radu Tudor a lansat, public, un scenariu politic conform caruia actualul premier Viorica Dancila se afla pe locul doi in cursa pentru alegerile prezidențiale. Prezent in studioul Antena 3 la emisiunea „Punctul de intalnire”, Radu Tudor a dezvaluit rezultatele unui spectacular…

