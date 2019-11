Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ne alegem Președintele pentru urmatorii 5 ani. Alegerile prezidențiale inregistreaza mai multe premiere: urnele raman deschise chiar și pana la miezul nopții, ca sa poata vota toți oamenii aflați la rand; romanii din strainatate pot vota in ambele tururi pe parcursul

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Incepe votul pentru alegerile prezidentiale din Romania. REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Nu in tara, acolo unde sectiile se vor...

- "A fost categoric o guvernare cu plus, si nu spun asta din simpatie sau antipatie, ci pe baza rezultatelor oficiale date de Eurostat, FMI si Banca Mondiala. Am vazut ca succesorul dvs, a dat ordin in PNL ca in turul I dl Iohannis sa obtine 148,5 la suta, plus ceva pe deasupra. Dumneavoastra ce procent…

- Au ales deja președintele Romaniei! Mii de romani au votat chiar și pentru al doilea tur Romania intra in febra alegerilor prezidențiale. 2.000 de romani au votat deja pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși nu se știu care sunt candidații care vor ajunge in al doilea eu. Oferta de…

- Președintele a anunțat ca va nominaliza un premier la inceputul saptamanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. România are nevoie în urmatoarea perioada un guvern de tranzitie, care sa îsi intre cât mai repede în rol, a declarat presedintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la Constanta, ca in turul doi al alegerilor prezidentiale vor intra el si candidatul PMP, Theodor Paleologu, fiind astfel vorba de un tur de scrutin "minunat", cum tara noastra nu a mai avut."Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca PSD a peierdut, in ultimii ani, la fiecare tur de alegeri, cam un milion de votanți.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va plati "In 2014, candidatul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred ca in...