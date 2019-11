Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21.950 de romani au votat pana la ora 15.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). In Italia, Germania si Marea Britanie exista sectii unde oamenii stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot.

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale a inceput, in noaptea de joi spre vineri, in Noua Zeelanda si Australia, dar majoritatea sectiilor de votare se deschid in cursul zilei de vineri. Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a putea vota, dar si 835 de sectii de votare,…

- Aici Radio Europa Libera! Jurnalistul Neculai Constantin Munteanu participa la intalnirea organizata de Festivalul National de Teatru si Radio Europa Libera, la 30 de ani de la caderea comunismului. Foto: Agerpres. La 30 de ani de la caderea comunismului, Festivalul National de Teatru si Radio…

- "Depolitizarea este subiectul meu furibund. Depolitizarea inseamna dreptul la cariera in tara ta. Pentru ca, fata de alte drepturi, in Romania, nu ai drept la cariera. De ce? In piramida profesionala, omul vine cu facultate la baza si are speranta ca va creste in cariera. Dar nu, vine politicul si…

- Nu am concurenta in aceste alegeri, singurul concurent al meu fiind perceptia formata asupra activitatii mele. Declaratia apartine presedintelui Partidului Liberal Dorin Chirtoaca si a fost facuta la lansarea in campania electorala pentru functia de primar al capitalei, transmite IPN.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca o alianta postelectorala ar putea fi facuta, cel mai probabil, cu PNL, in conditiile in care Alianta USR-PLUS nu ar obtine 51% pentru a-si asigura guvernarea, anunța AGERPRES.Citește și: Ies la…

- "In primul rand voi vorbi (in campania electorala - n.r.) despre viziunea mea, despre viziunea noastra si aici, sigur, sunt multe aspecte care sunt comune si pentru romani si pentru maghiari. Eu cred ca ati incercat mult-mult cu presedinti romani, ati incercat si cu un presedinte de etnie germana,…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…