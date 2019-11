Stiri pe aceeasi tema

- Un alegator in varsta de 80 de ani dintr-o comuna prahoveana a avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica dupa-amiaza, dupa ce i s-a facut rau in sectia de votare, el fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Prahova si transportat la spital.

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa...

- De un moment special au avut parte care au fost prezenți, sambata, in jurul orei 16.30, la secția de votare numarul 181 din Sogel, Germania. In ziua nuntii, o mireasa imbracata in traditionala rochie alba, a venit sa-si exprime dreptul de a vota, chiar daca se afla la mare distanța de Romania. Alaturi…

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat...

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, atrage atenția ca aceste alegeri sunt ultimele in care vor exista atat de multe secții de votare in Germania. "Am avut...

- Un numar de 21.950 de romani au votat pana la ora 15.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). In Italia, Germania si Marea Britanie exista sectii unde oamenii stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot.

- O sectie de votare din Germania nu a putut fi deschisa vineri, in prima zi a scrutinului prezidential in diaspora, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Din cauza unor elemente obiective, independente de MAE, sectia de votare numarul 194 din Herne (Germania)…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Un numar de 15 cazuri de hepatita A la copii cu varste intre 4 si 15 ani au fost depistate la Brasov in ultima luna, fiind in evolutie un focar de comunitate, in care au fost luate ...