Portughezii l-au reales duminica pe actualul presedinte, conservatorul moderat Marcelo Rebelo de Sousa, intr-un scrutin organizat intr-o perioada in care recrudescenta pandemiei de COVID-19 a determinat impunerea unor noi masuri de izolare, informeaza AFP. Actualul sef al statului, un fost profesor de drept in varsta de 72 de ani, care a devenit cunoscut in calitate de comentator politic de televiziune, ar fi obtinut 55,5%-62% din voturi, potrivit rezultatelor sondajelor difuzate de mass-media locale. Cu 12,2 % - 17,1% din voturi, fosta europarlamentara socialista Ana Gomes s-a clasat pe locul…