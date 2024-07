Pe 19 iulie, acționarii CN Aeroporturi București se vor reuni pentru a numi noii membri ai Consiliului de Administrație (CA) pentru un mandat de patru ani, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 109 privind guvernanța corporativa. In prezent, Consiliul de Administrație funcționeaza cu doar doi membri provizorii, deși ar trebui sa aiba șapte. Candidați […] The post Alegeri pentru un nou board la CN Aeroporturi București appeared first on Puterea.ro .