Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in 20 iunie, a alegerilor locale partiale pentru primari in 30 de comune si orase, in care aceste functii sunt vacante. Lista poate fi actualizata pana la adoptarea hotararilor Guvernului privind organizarea scrutinului,…

- In perioada 10 -12 mai au avut loc videoconferinte cu Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, pentru a se urmari stadiul implementarii masurilor adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta -Centrul National de Combatere a Bolilor, cu aplicabilitate la nivel…

- Creste rata de infectare cu COVID-19, familii intregi ajung la spital, Romania a atins doua recorduri negative in lupta cu COVID-19: in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.714 si dintre acestea, 1.456 sunt internate la ATI. Situatia se pare ca este…

- Pe 17 aprilie 2021, se convoaca cetatenii cu drept de vot pentru desemnarea delegatului satesc de la Boboci si Padureni in Consiliul Local Dragodana. Pe 17 aprilie 2021, de la ora 11:00, la Biserica Sf. Nicolae, se convoaca cetatenii cu drept de vot din satul Boboci,comu-na Dragodana , la adunarea […]…

- Managerul Spitalului „Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, atrage atentia ca nu este o perioada „de mers incolo si incoace”.Evolutia infectarilor cu COVID-19 este ingrijoratoare, locurile din spitale, de la o zi la alta, sunt insuficiente, atat pentru parinti, cat si pentru copii.Situatia…

- Potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, in saptamana 1-5 martie au fost confirmate 24 de cazuri de elevi infectati cu COVID-19, de la 16 scoli si licee din judet.Situatia este mai grava la Colegiul National „Constantin Cantacuzino”, unde au fost confirmate cinci cazuri,…

- Dupa cum stim, Prefectul judetului Dambovita a solicitat Tribunalului Dambovita sa constate dizolvarea de drept, in conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) a Consiliului Local Cojasca intrucat, de la data constatarii ca legal constituit, respectiv 27.10.2020 (Ordinul Prefectului nr. 602/28.10.2020) si…

- Comisia de Munca a adoptat o serie de amendamente transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a modifica si completa OUGnr.1 47/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care…