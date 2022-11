Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden i-a indemnat pe americani sa apere democratia intr-o ultima pledoarie in ajunul unor alegeri care ar putea sa ii afecteze sustinerea politica in Congres si sa il puna pe rivalul sau, Donald Trump, pe orbita pentru scrutinul prezidential din 2024,

- Americanii se pregatesc sa voteze azi la alegerile pentru Congres, cruciale pentru urmatorii ani de mandat ai actualului președinte Joe Biden. El i-a indemnat pe americani sa apere democratia: "Acum este momentul sa aparati democratia. Democrația este pe buletinul de vot", a declarat presedintele Statelor…

- Daca Partidul Republican va dobandi o majoritate in Congres la alegerile de marti, 8 noiembrie, din SUA, Joe Biden risca sa nu-și mai poata pune in aplicare politicile, in vreme ce sprijinul pentru Ucraina ar fi revizuit, explica pentru Libertatea Oana Popescu Zamfir, experta in relații internaționale.…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP.

- Marți, 8 noiembrie 2022, alegatorii americani sunt chemați la urne pentru reinnoirea Camerei Reprezentanților și a mai bine de o treime din membrii Senatului american. Au loc, de asemenea, mai multe scrutinuri locale. Este unanima opinia analiștilor politici americani și a multora de pe planeta, ca…

- Va reusi Joe Biden sa-si pastreze majoritatile fragile din Congres? Sau va preda controlul Senatului si Camerei Reprezentantilor republicanilor, care vor incerca sa obstructioneze politicile presedintelui american? Raspunsul va sosi pe 8 noiembrie, la alegerile de la mijlocul, sau de la jumatatea…

- Cota de popularitate a președintelui american Joe Biden a scazut in aceasta saptamana la 40%, cu doar 5 saptamani inaintea alegerilor legislative de la jumatatea mandatului, arata un sondaj Reuters/Ipsos.