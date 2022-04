Ungurii sunt așteptați duminica sa iși voteze reprezentanții in alegerile parlamentare. Miza uriașa a scrutinului: vor reuși ei sa-l schimbe de la conducere pe cel mai longeviv premier european Viktor Orban, campionul iliberalismului, liderul populist care a starnit nenumarate valuri la Bruxelles și care a facut nota discordanta fața de restul Europei de la declanșarea razboiului in Ucraina de catre Vladimir Putin. La alegerile parlamentare de astazi, Orban, in funcție din 2010, se va confrunta cu cea mai mare provocare a sa de pana acum de a ramane la putere in Ungaria, un front al coaliției…