- Slovenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care un partid ce se opune imigratiei ar urma sa obtina cele mai multe voturi, insa nu suficiente cat sa guverneze singur, potrivit unor sondaje, relateaza Associated Press, citata de news.ro.

- Virusul Nipah a facut doua noi victime in statul indian Kerala (sud), ridicand numarul total al deceselor cauzate de acesta la 15, informeaza DPA, citata de Agerpres. De asemenea, cele doua noi cazuri de Nipah identificate in acest stat aduc numarul total de cazuri confirmate la 17, a declarat KJ Reena,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca o eventuala demisie a laurei Codruta Kovesi ar fi un gest de onoare, precizand ca oricum exista decizia data de Curtea Contitutionala pe care presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o respecte. Intrebata daca procurorul-sef al Direcției Naționale…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, ca PSD se intarește și ca Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta. Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflatiei sa ajunga la 3,5%, in conditiile in care acum este de 4,7%. “Masa monentara nu intra numai numerar in circulatie. Cea mai mare parte din crestere este ca au crescut depozitele,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, ca a transmis la Cotroceni avizul negativ dat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis urmeaza sa ia o decizie. “In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritațile romane producatorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…