Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi este ziua in care vocea ta conteaza cu adevarat. Sociologia arata ca majoritatea alegatorilor iau o decizie in ultimul moment. Si stim cu totii foarte bine (...) ca doar urmand strategia votului inteligent vocea ta are puterea reala de a face diferenta", a scris Navalnii pe contul sau de Instagram."Alegeti…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, i-a incurajat duminica din inchisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat in afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a incercat sa-l blocheze prin toate mijloacele.

- Opozant al Kremlinului, Boris Vishnevski, este în politica de vreo 30 de ani și crede ca a participat la tot atâtea campanii electorale. Figura centrala a opoziției din Sankt Petersburg înfruntând candidații pro-Kremlin, Vishinevski și-a început campania pentru alegerile…

- Vladimir Putin a ordonat marti sa se plateasca o prima militarilor si membrilor fortelor de ordine, dupa ce a cerut, in urma cu o saptamana, sa se acorde un ajutor pensionarilor – ”cadouri” pe care le ofera cu mai putin de o luna inaintea alegerilor legislative, informeaza News.ro . Aceste categorii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus marti plata unei prime pentru militari si membrii fortelor de ordine, la o saptamâna dupa un ajutor acordat pensionarilor, în contextul în care în mai putin de o luna vor avea loc alegeri legislative.Aceste categorii ale populatiei…