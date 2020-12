ALEGERI PARLAMENTARE. Rezultatele FINALE transmise de Biroul Electoral Județean, la Brașov! Biroul Electoral Județean Brașov a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare. USR PLUS a caștigat scrutinul de aseara. A obținut 27,03% din totalul voturilor la Senat și 26,79% la Camera Deputaților. PNL s-a clasat pe locul doi, cu un procent de 26,59% la Senat și 25,62% la Camera Deputaților. Podiumul la aceste alegeri a fost completat de PSD. Social-democrații au obținut 20,59% la Senat și 20,57% la Camera Deputaților. DETALII, MAI JOS: Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post ALEGERI… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu este optimist in ceea ce privește rezultatele pe care PMP le-a obținut la secțiile de votare din Republica Moldova la alegerile Parlamentare. “PMP si-a luat ‘aurul’ inapoi din ultimele 5 sectii de votare numarate din Republica Moldova!!!!!”, a scris Basescu, luni, pe…

- Fostul presedinte Traian Basescu se declara optimist cu privire la rezultatele pe care PMP le-a obtinut la sectiile de votare deschise in Republica Moldova la alegerile parlamentare. "PMP si-a luat 'aurul' inapoi din ultimele 5 sectii de votare numarate din Republica Moldova!!!!!",…

- Uniunea Salvați Romania a caștigat alegerile parlamentare, atat in municipiul Brașov, cat și in județ. Este pentru prima data in istoria alegerilor de dupa 1990, cand un alt partid exceptand PNL (PD, PD-L) sau PSD caștiga un scrutin de la nivelul județului Brașov. USR PLUS a obținut un scor de 27,03%…

- Rareș Bogdan (PNL), Robert Cazanciuc (PSD) și Dan Barna (USR-PLUS) sunt invitații jurnalistei Alina Manolache in prima emisiune Libertatea Live dupa alegerile parlamentare in pandemie, marcate de absenteism și de surpriza intrarii partidului AUR in viitorul Parlament. Analizam voturile date de romani…

- Rezultate parțiale, alegeri parlamentare 2020: PSD - 30%, PNL - 25%. Creștere mare pentru AUR Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 92% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, fiind…

- Casele de pariuri din Romania au introdus in oferta cel mai așteptat eveniment politic al sfarșitului de ani: alegerile parlamentare. Conform Superbet, Partidul Național Liberal este marele favorit la caștigarea scrutinului din 6 decembrie. Cu o cota de 1,55 atat la Camera Deputaților, cat și la Senat.…

- Delegații stabiliți de USR și PLUS din Brașov vor stabili sambata candidații care vor figura pe listele pentru Camera Deputaților și Senat. Candidații s-au inscris pe o lista comuna și toți cei peste 100 de delegați aleși de filialele din județ ii vor vota conform unui punctaj pe fiecare in parte.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, in care va vorbi despre alegerile parlamentare, dar și despre ce a fost greșit in strategia pentru alegerile locale și ce se va schimba in cele doua luni pana la scrutinul din 6 decembrie. Vorbim cu Rareș Bogdan…