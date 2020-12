Stiri pe aceeasi tema

- Noi tensiuni au aparut intre PNL si USR PLUS, la nivelul judetului Timis, negocierile dintre cele doua formatiuni fiind pentru a doua oara in impas, dupa ce primarul Timisoarei, Dominic Fritz a convocat pentru luni, Consiliul Local, iar pe ordinea de zi se afla alegerea viceprimarilor. Alin Nica,…

- PSD -ul critica intenția Guvernului condus de Ludovic Orban de a organiza alegeri parlamentare in luna decembrie. „Dupa ce i-a lasat pe bolnavii cronici in afara spitalelor, Orban mai are puțin și-i amendeaza pe romani pentru ca au prea multe boli și, astfel, alimenteaza pandemia cu mii de infectari…

- Dominic Fritz a anuntat miercuri ca a fost validat ca primar al orasului Timisoara. El a purtat o discutie cu prefectul judetului Timis si a aflat ca ceremonia de investire este programata vineri, la ora 10.00. Procedura are loc dupa ce Tribunalul Timis a respins trei apeluri impotriva hotararii de…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, nu iși poate prelua nici la o luna dupa alegeri mandatul. Tribunalul Timiș a amanat, marți pronunțarea in legatura cu validarea mandatului caștigat de Fritz. „Este trist ca Timișoara este printre ultimele capitale de județ din Romania care va avea primarul…

- "Am facut inca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!Rog mult sa aveți grija de voi și de cei din jur. Purtați masca, aerisiți bine, fiți buni unii cu ceilalți la…

- Dominic Fritz, primarul ales al Timisoarei, maturiseste ca a dat spaga in Romania. Acesta a relatat intr-un interviu la Digi 24 ca prima data cand a venit in Romania, la 19 ani (in 2002), a fost nevoit sa dea spaga la vama. Primarul ales afirma insa ca nu ar ma da spaga acum si nici nu ar primi.…

- Dominic Fritz a spus luni, la Digi24, ca alegerea sa in funcția de primar al Timișoarei „incheie definitiv tranziția post comunista in Timișoara și poate și in Romania”. El a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu PNL cu privire la colaborare, deoarece USR-PLUS mai are nevoie de un singur loc de consilier…