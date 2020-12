Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 decembrie 2020 sunt anunțate alegeri pentru Parlamentul Romaniei. Formațiunile politice și-au depus listele cu candidaturile pentru funcțiile de senatori și deputați. Intre acestea se regasesc mai mulți candidați din Gherla. Fața de alegerile precedente din 2016, numarul candidaților a crescut…

Reporter: Domnule Remus Lapușan, in ultimele zile județul Cluj s-a aflat in topul incidenței infectarilor cu coronavirus. De ce am ajuns in aceasta situație?

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a anunțat luni ca va candida la alegerile parlamentare din acest an.„Voi candida pentru județul Cluj la Senat”, a anunțat Vasile Dincu.

- Surprinde lipsa senatorului Marius Nicoara, reintors in PNL de la ALDE, care nu mai prinde un loc eligibil. De remarcat puterea pe care o are in PNL Cluj fostul primar PSD din Turda, Cristi Matei, care a primit "in gestiune" poziția 4 pe lista de la Camera Deputaților și va decide singur cine candideaza…

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, adresez sincere urari de sanatate, putere de munca si rabdare dascalilor din Turda, din judetul Cluj si din toata tara!

Pana astazi, 17 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 103.495 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

La nivel național, pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).